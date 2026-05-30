義姉の繰り返されるマウントに気疲れした筆者の知人。競わずに聞き流すという戦法を取ります。すると……？人との距離の取り方と、自分の価値観の大切さに気付いた、スカッとエピソードを紹介します。 義姉の夢は玉の輿