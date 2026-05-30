今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ブラッシング後の猫ちゃんのなんとも言えない表情。毛玉がすごかったため、飼い主さんがブラッシングをしてあげたところ、どうやらモカちゃんはかなりご立腹だった模様。その後、投稿主さんが近づいてみると…。 投稿はThreadsにて、5.8万回以上表示。1.0万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：猫の毛玉が気になって『ブラッシング』し