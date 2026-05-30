グラビアアイドルの沢口愛華(23)が、26日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。 【写真】すっごい存在感！衣装からあふれ出るボリューム感 沢口は「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞後、「令和のグラビアクイーン」の呼び名で各誌の表紙を席巻しているグラビアアイドル。同号でも10ページにわたり、圧倒的な存在感を披露している。 26日に更新した自身のX(旧ツイッター)でも「本日発売