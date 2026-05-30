麻実れい＆黒木瞳ら 麻実れい、剣幸、涼風真世、一路真輝、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なお、凰稀かなめ、紅ゆずる、小柳ルミ子、黒木瞳の宝塚OGが30日、東京・日本武道館で行われた「TOKYO FM／BS11presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra 〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」に出演。コンサート前には囲み取材に応じた。麻実れいは「素敵なひと時をお客様と