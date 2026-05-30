田中碧がW杯で背番号7を背負う森保一監督率いるサッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦する。MF田中碧（リーズ・ユナイテッド）は、前日トレーニング後の取材エリアで、先輩であるMF三笘薫（ブライトン）の7番を背負うことに対しての思いを語った。25日から始動したチームは、31日に迎えるアイスランド代表戦に向けて国立競技場で冒頭15分間の公開トレーニングを行