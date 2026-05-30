フィリピン・ルソン島にあるマヨン山で現地時間2026年5月25日22時33分ごろ、噴火によって赤く光る溶岩の背後を鮮やかな緑色の火球が横切る様子が撮影されました。Advisory on the May 25 meteor sighting over Mayon Volcano - Philippine Space Agencyhttps://philsa.gov.ph/news/advisory-on-the-may-25-meteor-sighting-over-mayon-volcano/Suspected meteor explodes above glowing slopes of Mayon - Philippine Information