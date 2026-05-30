◆陸上ＴＷＯＬＡＰＳＭＩＤＤＬＥＤＩＳＴＡＮＣＥＣＩＲＣＵＩＴ２０２６（３０日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）グランプリ男子１５００メートルで早大の佐々木哲（２年）は３分４５秒２２で組２着、総合１２位だった。普段の大会よりも観客との距離が近く、お祭りのような明るい雰囲気が特徴の今大会。「一度、この雰囲気を味わってみたかった。見て下さった方々が少しでも心に残るレースができたらと思