俳優の綾瀬はるかとお笑いコンビ・千鳥の大悟が３０日、大阪市内のＴＯＨＯシネマズ梅田でＷ主演を務めた映画「箱の中の羊」の公開記念舞台あいさつを是枝裕和監督と行った。都内で行われた昨日の舞台あいさつと同様に綾瀬の手を握り、ステージ上までエスコートした大悟は「紳士な街、大阪ですから」とつぶやくと会場は大盛り上がり。拍手が沸き起こった。大悟の印象を問われ、綾瀬は「すごく真面目。せりふも完璧に覚えてき