HIPHOPメディアミックスプロジェクト『Paradox Live（パラドックスライブ 通称：パラライ）』の舞台化企画『Paradox Live on Stage（通称：パラステ）』第3弾となる新シリーズ上演が発表された。10月に舞台『Paradox Live on Stage -Road to Legend- "RAGE"』、2027年2月に舞台『Paradox Live on Stage -Road to Legend- "FATE"』と、シリーズ最大規模の展開となる2作連続で上演される。【画像】コンセプトが違う！2作連続上演さ