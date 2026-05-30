STU48が30日、東京・水道橋のKanadeviaHallで9周年コンサートを行った。全員で「僕たちはシンドバットだ」を披露して幕を開け「息をする心」「出航」などの人気曲から、話題の最新曲「好きすぎて泣く」など計31曲を披露した。48グループが9年目に発売した曲もパフォーマンス。AKB48の「僕たちは戦わない」やSKE48「意外にマンゴー」、NMB48の「初恋至上主義」などを全力でカバーし、会場を盛り上げた。北澤苺は、広島・上野