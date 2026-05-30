東京都は29日、542億円規模の補正予算案を発表、中東情勢の影響が長期化しつつある状況を踏まえ、中小企業向けの新しい融資制度などが盛り込まれました。東京都が29日発表した6月の補正予算案のなかに、中東情勢の影響を受ける中小企業への対策として、新たな融資メニューとして「中東情勢対応クイックつなぎ」を創設するほか、経営基盤安定化緊急対策事業など合わせて136億円が盛り込まれました。また、原油に依存しない社会の実