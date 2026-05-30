声優・上坂すみれが３０日までに自身のインスタグラムを更新。配信での衣装オフショットを公開した。「みなさま、今週も大変おつかれさまでしたっ！」とつづった上坂は、「今日は毎度おなじみ流浪の番組『すみぺ倶楽部』の配信をしておりましたよ〜！」と自撮りショットを公開。チャイナ服風の赤白チェックの衣装に、後ろ髪をお団子ヘアにまとめた姿を上半身アップで披露した。また「ＴＶアニメ『ＯＮＥＰＩＥＣＥ 』エルバ