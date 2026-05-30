アメリカのヘグセス国防長官は30日、シンガポールで開かれているアジア安全保障会議で演説し、中国の軍備増強に警戒感を示すとともに、同盟国に防衛費の増加を求めました。ヘグセス国防長官「中国の歴史的な軍事増強と地域内外での軍事活動の拡大に対し、正当な警戒感がある」ヘグセス長官はさらに、「中国を含むいかなる国家も、覇権を押し付け、アメリカと同盟国の安全や繁栄を脅かすことはできない」と述べて、中国をけん制しま