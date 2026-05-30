◇交流戦ヤクルト8―7楽天（2026年5月30日楽天モバイル最強パーク）ヤクルトの先発・高梨裕稔は7回114球を投げて4安打7奪三振。4失点と粘って今季5勝目（1敗）を手にした。5回まで2四球1失策のノーヒット投球。5―0の6回無死一塁で渡辺佳に2ランを被弾し、7―2の7回2死からはマッカスカー、平良に連続アーチを許した。それでも「たくさん点を取ってくれたので、長いイニングを投げることができた」と高梨。これで日