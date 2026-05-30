６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会に向けた、壮行試合のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）の前日練習が３０日、会場で行われた。Ｗ杯前最後の国際Ａマッチに挑む森保一監督はＭＦ遠藤航（リバプール）の先発起用を明言した。遠藤は２月に左足首の手術を受けた。この日の練習を終えると、「Ｗ杯前最後の親善試合なので、チームとしては勝利を目指すことが大前提になる。いいプレーを皆さんに見せて勝利を届けたい。自分