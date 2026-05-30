サッカー日本代表は31日、W杯北中米大会に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日練習が行われ、森保一監督が先発起用を明言したMF遠藤航（リバプール）は一つ一つの動きを確認するように最終調整した。実戦復帰は左足首を負傷した2月11日のサンダーランド戦以来、約3カ月半ぶり。左足の痛みが完全に消えたわけではないものの「100％の力を出しながら、体の状態がどうなのかをしっかり見