日本代表は３１日、北中米Ｗ杯前、国内最後の一戦となるアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に臨む。３０日の前日会見では、森保一監督（５７）がＤＦ吉田麻也（３７）の先発起用を明言。２２年カタールＷ杯のクロアチア戦以来、約３年半ぶりとなる代表のピッチ。それが“ラストマッチ”になる可能性を誰もが感じていた。「引退ではなく、ひと区切りだということにしておいてください。今持てるものをこの１０分にかけて、Ｗ杯のつ