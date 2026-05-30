「Ｇ３・オールレディースリップルカップ」（３０日、多摩川）中里優子（５３）＝埼玉・７０期・Ｂ１＝が初日５Ｒでインからしっかり逃げ、１０００勝にリーチをかけた。「２Ｍは失敗しちゃったけどエンジンのおかげで勝てた。回ってから押している。伸びはちょっと弱いかな」と舟足を分析する。「旦那（中里昌志）からはいろいろ情報をもらってありがたいだけど、多摩川はペラを試してデータがある。好きなように叩かせても