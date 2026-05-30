ボートレース蒲郡の「サッポロビールカップ」は３０日、準優勝戦３番勝負が行なわれ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。大池佑来（３９＝東京）は準優９Ｒ、インから差させず、まくらせずの完璧なターンで先マイし１着。優出一番乗りを決めた。「エンジンは仕上がってます。上位の足ですね。準優はスタート（コンマ１５）の割にターンをして前へ行っていました」と機力に自信あり。前半４Ｒは６コースから道中競り勝って２