ボートレース若松の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ若松」が３１日、開幕する。森永淳（４５＝佐賀）が、まずはエンジン抽選で強運ぶりを発揮した。５号機は当地ダブルエースの一角。前節の山口真喜子も節一パワーで優出している。「何もしてないが、やっぱりいいね。試運転ではバックで伸びている感じがあった。特訓も起こした時からもう出ていく雰囲気がある。初日に乗ってから何かやるかもしれないが、これはいいエンジ