5月30日、東京競馬場で行われた第7Rで、菊沢一樹騎手がトライアンフパスに騎乗して勝利し、JRA通算200勝を達成した。レース後、菊沢騎手は「無事に200勝を達成することができて良かったです。新潟でもたくさんチャンスをいただいていたので、新潟で決めたいなという思いもありましたが、初勝利を挙げた舞台の東京で達成することができて良かったです」と喜びを語った。【福島牝馬S】菊沢一樹「早く抜け出しちゃったなと思いま