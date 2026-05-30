3月から10月まで、長いシーズンを戦い抜くプロ野球の世界。熾烈な戦いの中でもヘルシーな美肌を保つ武内夏暉投手に、秘訣を聞きました。美容液とクリームが毎日のルーティンです昨シーズンは球団のテレビCMに出演するなど、入団3年目にしてすっかり埼玉西武ライオンズの顔となった武内夏暉投手。お肌ピカピカの理由は、野球選手繋がりのあのアイテムにあった!?── もともとスキンケアには興味をお持ちだったのですか？中学生の頃