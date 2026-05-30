シンガー・ソングライターの森高千里（57）が30日、自身のインスタグラムを更新。「ピンク・レディー」のデビュー50周年トリビュート・プロジェクトに参加することを報告。“パートナー”との2ショットも披露した。森高は「リンドバーグの渡瀬マキちゃんと一緒に参加する事になりました！」と2人でマイクの前に立つ写真などを投稿。「お話を頂いて、同じ世代のピンク・レディー好きのまきちゃんをお誘いしました〜」とつづった