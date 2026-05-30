お金の使い方や貯蓄、投資の仕方をチェックし直したいタイミング2026年6月は、太陽がほぼ双子座を運行し、牡羊座にいる土星と調和した角度を形成します。知恵や情報の力を借りて、野心ともいえるような願望をかなえることができるでしょう。突然、飛び込んできたニュースに注目すると成功率がアップするはず。また、常識からはかけ離れた考え方や方法も思いがけない成果を呼びそうです。もう一度お金の使い方や貯蓄、投資の仕方を