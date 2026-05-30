米連邦航空局（FAA）は5月28日、米国、カナダ、メキシコの共催で行われる2026年サッカー・ワールドカップ（W杯）期間中、米国内での試合会場や関連するファンイベントおよびチームの滞在地の上空で、ドローン（小型無⁠人機）の飛行を禁止すると発表しました。試合当日には、特別な許可を得た場合を除き、ドローンを含むすべての航空機がスタジアム周辺の半径3マイル（約4.8キロ）以内、地上3000フィート（約910メートル）以