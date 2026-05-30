言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、人間関係の最小単位、理科の教科書や専門的な分野で見かける物質の名称、そしておつまみとして世代を問わず愛されている食品という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ふ□□□□うむあ