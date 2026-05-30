◇交流戦楽天7―8ヤクルト（2026年5月30日楽天モバイル最強パーク）売り出し中の楽天・平良竜哉が代打アーチを放った。7回2死でマッカスカーが一発。3―7とした場面だ代打で打席に入り、ヤクルト・高梨のフォークを捉えて左翼に運んだ。チームトップの7号ソロ。自身4試合ぶりのアーチは5月6本目で「来た球を全力で打ちにいこうと思った結果、本塁打になって良かった」。そのまま三塁の守備に入り、9回1死二、三塁