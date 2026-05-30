Mr.Childrenが桜井和寿さんの体調不良のため、30日の大阪公演を中断したことが、公式サイトで発表されました。31日の公演についても中止するということです。公式サイトは「本日行われましたMr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と報告。さらに「明日5月31日(日)大阪城ホール公演も、大