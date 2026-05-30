女優の剛力彩芽（33）が30日、インスタグラムを更新。雑誌撮影の様子を公開した。投稿では、「AKANE MAGAZINE」と記し、白いシャツを着用し、両腕を頭上に上げたリラックスしたポーズなどのオフショットを多数披露、撮影の舞台裏を明かした。また、フォトグラファー、ヘアメイク、スタイリスト、エディターのクレジットもあわせて投稿。雑誌撮影に関わったスタッフ陣への感謝を表した。この投稿に「しっとり大人の雰囲気ですごく魅