◆陸上ＴＷＯＬＡＰＳＭＩＤＤＬＥＤＩＳＴＡＮＣＥＣＩＲＣＵＩＴ２０２６（３０日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）グランプリ男子１５００メートルで早大ルーキーの本田桜二郎（１年）がＵ２０日本歴代２位、日本学生歴代４位の３分３７秒７２で総合５位。「この結果に満足しています」とすがすがしい表情で話した。日本歴代２位の記録を持つ飯沢千翔（住友電工）がサードベストの３分３５秒９０で優勝、森