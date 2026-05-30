元宝塚歌劇のスターが多く集まった「昭和ゴールデンＨＩＴＳ１００インオーケストラ」が３０日、東京・北の丸公園の日本武道館で開催された。宝塚音楽学校出身の歌手・小柳ルミ子、司会をつとめた元娘役トップで女優・黒木瞳以外は小柳と同期の麻実れいを始め、剣幸、一路真輝ら、そうそうたる元男役トップスターばかり。開演前に会見が行われた。出演者のほとんどが、どこか控えめな受け答えに終始する中、一番テンショ