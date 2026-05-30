歌手の和田アキ子（７６）が３０日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演。激しいせき込みのため、トークを中断する一幕があった。この日の番組中盤、ともにパーソナリティーを務めるフリーの垣花正アナウンサーが入院中のリスナーからのメールを紹介している際、和田が「今、ちょっと、せきが出てきた。すみません」とトークを中断。しばらく、和田が激しく