シンガーソングライター・優里の公式サイトが３０日に更新され、台風６号の影響に伴い、６月２日の香川公演と翌３日の愛媛公演を延期すると発表した。公式サイトでは「現在日本列島に接近している台風６号の影響を受け、ご来場いただく皆様の安全を第一に考え、６月２日（火）香川・レクザムホール、６月３日（水）愛媛・松山市民会館にて開催を予定しておりました『ＹＵＵＲＩＡＳＩＡＴＯＵＲ２０２５で行けなくてごめ