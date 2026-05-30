豊かな川をよみがえらせようと、三重県いなべ市の渓流で、約1万8千匹のアマゴの稚魚の放流が行われました。 【写真を見る】「豊かな川をよみがえらせよう」 三重・いなべ市の渓流に子どもらが約1万8000匹のアマゴの稚魚を放流 「みんな大きくなって！」 いなべ市北勢町の貝野川ではアマゴやウナギなどの数が減少傾向にあることから、地元の自治会と四日市市の天然薬品メーカー「フローラ」が協力し、毎年この