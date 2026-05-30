Mr.Childrenの公式サイトが30日、更新され、30日の大阪公演が桜井和寿の体調不良のため中断されたとし、31日の公演も中止すると発表した。【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオサイトでは「Mr.Children Tour 2026 "Saturday in the park" 5月31日(日)大阪城ホール 公演中止のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「本日行われましたMr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"大阪城ホール公演におきましては、桜