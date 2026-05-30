日本代表は30日、MUFG国立競技場でキリンチャレンジカップ・アイスランド戦(31日、国立)の前日練習を行った。26人全員がピッチに姿を見せたが、ウォーミングアップの後にDF瀬古歩夢(ル・アーブル)が全体練習から離脱。アイスランド戦を欠場する可能性が高まった。瀬古は前日29日の練習では公開部分にフル参加。この日もランニングやボール回しのウォーミングアップメニューには参加していたため、重いケガではなく、W杯本大会