【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦】(長野U)富山 1-0(前半1-0)宮崎<得点者>[富]古川真人(21分)<警告>[富]亀田歩夢(63分)、布施谷翔(77分)[宮]奥村晃司(52分)、佐藤遼(83分)主審:須谷雄三└富山がタイトル獲得に王手! 異例の長野開催となった宮崎戦で1-0勝利