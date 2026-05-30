[5.30 J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦 富山 1-0 宮崎 長野U]J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦が30日に開催され、WEST-A首位のカターレ富山がWEST-B首位のテゲバジャーロ宮崎に1-0で勝利した。優勝をかけた第2戦でEAST-A首位のベガルタ仙台と対戦する。富山県総合運動公園陸上競技場が別のイベントで使用できないため、長野Uスタジアムで開催された一戦。先にスコアを動かしたのは