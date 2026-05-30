明治安田J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦（30日・ユアテックスタジアム仙台ほか＝12試合）東A組1位の仙台が同B組1位の甲府を1―0で下した。西A組1位の富山は同B組1位の宮崎に1―0で勝った。第2戦で仙台と富山が優勝を懸けて対戦する。