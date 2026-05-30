栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は３０日、新たに相模原市の男子高校生（１８）を職業安定法違反（有害業務への職業紹介）容疑で逮捕した。実行役を勧誘した「リクルーター役」とみられる。事件を巡る逮捕者は７人目。この事件では、神奈川県内のいずれも１６歳の男子高校生４人と、横浜市の無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）両容疑者が強盗殺