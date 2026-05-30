◇交流戦楽天7―8ヤクルト（2026年5月30日楽天モバイル最強パーク）楽天の8年目・渡辺佳明が自身4年ぶりの本塁打を放った。0―5の6回無死一塁で、ヤクルト先発・高梨の直球を捉えて左翼へ。今季から新設された左翼のホームランゾーンに飛び込み「もう（本塁打は）出ないと思っていた。本当にホームランゾーンさまさま」と話した。22年8月13日の西武戦以来、実に1386日ぶりの一発。この日は3年ぶり、プロ2度目となる1