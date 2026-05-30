百田汐里が、5月26日（火）発売のアイドル誌「BOMB」の水着グラビア別冊『BOMB Love Special 2026』のグラビアに登場した。 百田汐里『BOMB Love Special 2026』 百田汐里『BOMB Love Special 2026』 制コレ24メンバー・百田汐里の爽やか水着グラビア。高校を卒業したばかりという、童顔に168センチの抜群スタイル。まだまだ青春感いっぱいなビキニ姿も、スタイル最強なワンピース水着も、どちらの姿も伸びしろたっぷり。