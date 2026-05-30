2024年にグラビアデビュー以来、圧倒的なボディで人気急上昇中の星野琴。実はグラビア以外にも挑戦していることがあるという。「同じ事務所の柚乃りかさんと白川愛梨さんと一緒に、巨乳トリオを結成して『M-1グランプリ』への出場を目指しています。私はボケ担当で、みんなで一緒にネタを作っています。ネタ合わせしていて思うんですけど、グラビアをやっている人はお笑いに向いていると思うんですよ。なぜなら普段からグラビア