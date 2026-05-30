サッカー男子の壮行試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）を前に、ＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）が先発出場への思いを明かした。６月１１日開幕の北中米Ｗ杯はメンバー外となったが、期間限定で追加招集が決定。３０日の前日会見では、森保一監督が「明日はスタメンで考えている。前半の１０分くらいプレーをしてもらってから彼を送り出したい」と明言した。同日の練習後、取材に応じた吉田は「元々その手で話をし