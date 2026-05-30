SUPER BEAVERが、新曲「クライマックス」のMVを2026年5月31日20時よりプレミア公開することを発表した。これまでにないスケール感で撮影が行われ、壮大なロケーションの中で演奏するメンバーの姿が印象的だという。これまで数々のライブや作品を積み重ね、 “今のSUPER BEAVER”だからこそ放つことのできる存在感も存分に感じられる内容に。圧巻の絶景と楽曲「クライマックス」が持つ力強い世界観が重なり合った映像に仕上がってい