お笑いコンビ「千鳥」大悟が３０日、大阪市内で行われた綾瀬はるかとダブル主演した映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。是枝監督の８年ぶりとなる日本映画オリジナル脚本の作品は、２年前に息子・甲本翔（かける、桑木里夢）を亡くした健介（大悟）、音々（綾瀬）夫婦が亡き息子の容姿、声をしたヒューマノイドを迎え入れる。再び家族として暮らし始める中で、亡き子への向き合い方の違いが