パートナーの不倫は心に大きな傷を残します。しかし、周囲からはただのゴシップのように扱われることもあるでしょう。離婚後、親戚の集まりで心ない言葉をかけられた筆者の友人。彼女を救ってくれた“ある人”とのエピソードを紹介します。 会社の後輩と不倫した夫と離婚へ 夫が会社の後輩と不倫をしたことが発覚したため、離婚に至りました。 わが家は大学進学を控えた高校3年生の娘と、中学生2年