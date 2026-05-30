koboreが、デジタルEP『EMBERS』を6月3日にリリースすることが決定し、収録曲とジャケット写真を公開した。新体制後初のEPとなる今作には、4月末にリリースした配信シングル「ラストレイン」をはじめ、これまでのkoboreらしいアイデンティティを継承しつつ新しいアプローチを大胆に取り入れた、彼らの「10年」と「進化」が共鳴する全7曲が収録されるという。ジャケット写真なおkoboreは、6月よりバンド結成10周年ツアー＜kobore EM