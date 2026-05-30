歌手で女優のマンディ・ムーア(42)が、映画「セイブド！」の撮影期間に、共演者で「ホーム・アローン」で知られる俳優マコーレー・カルキンと「未成年飲酒」をしていたことを明かした。2004年の同青春ドラマが撮影されたカナダでは、19歳以上が飲酒を許されているものの、当時その年齢に達していなかったマコーレーや女優のジェナ・マローン、エヴァ・アムーリらとカクテ