日本高野連は30日、大阪市内で7回制に関する意見交換会を実施した。初日は日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー、今春の選抜で優勝した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが出席した。日本高野連が設置した「検討会議」が「28年度から7回制採用が望まれる」と結論づけていた。日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーは「大前提として、ここにいる全員が9回をやりたい。元々野球が大好き。でも、何かを考